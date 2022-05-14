Жители села Русская Лозовая после деоккупации просят о переименовании
Жители села Русская Лозовая в Харьковской области после деоккупации просят власти переименовать их населенный пункт в Украинскую Лозовую. Об этом в Facebook заявил нардеп Евгений Пивоваров.
Село было под российской оккупацией более двух месяцев.
"Жители страдали от издевательств оккупантов. Враг дерзко разрушал их дома, разрушал магазины, дорожную инфраструктуру, сильно поврежден и Храм Николая Чудотворца. Обстрелы села продолжаются и сейчас... Учитывая многочисленные просьбы жителей села, направил обращение о рассмотрении вопроса о переименовании села Русская Лозовая на Украинскую Лозовую", - написал Пивоваров.
Обращение направлено в Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства и Харьковского областного совета.
Напомним, ВСУ освободили от оккупантов населенный пункт Русская Лозовая в конце апреля.
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