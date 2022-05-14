Украина предлагает решение кризиса продовольствия

В Киеве предложили создать влиятельную организацию основных стран-экспортеров зерновых, которая реагировала бы на угрозы продовольственной безопасности.

На встрече послов Большой семерки Украина заявила о необходимости создания влиятельной Организации стран-экспортеров зерновых, реагирующей на мировые вызовы на рынке. Об этом заявил министр агрополитики Николай Сольский на открытии конференции министров сельского хозяйства G7 в Штутгарте, сообщает в субботу, 14 мая,пресс-служба Минагро.

"Из-за блокады украинских морских портов на мировой рынок не попало 7 млн тонн пшеницы, 14 млн тонн зерна кукурузы, 3 млн тонн подсолнечного масла и 3 млн тонн подсолнечного жмыха, а также других культур", – рассказал Сольский, отметив, что это уже привело к рекордному росту цен на мировом рынке.

Поэтому Сольский предложил обсудить создание влиятельной организации основных стран-экспортеров зерновых в мире, которая реагировала бы на угрозы продовольственной безопасности, в частности со стороны РФ. Эта организация по предложению Украины установит предельные объемы экспорта зерновых для стабилизации цен и прогнозируемости рынка.

Кроме того, страны-экспортеры смогут разработать механизм направления чрезмерных остатков с/х продукции на нужды "зеленого" сектора экономики, применить общие ограничения по поводу недружественных действий импортеров (прежде всего заградительных мер третьих стран на импорт продуктов переработки).

В части принципов работы организации отмечается, что остатки зерна, законтрактованные третьими странами, должны храниться преимущественно в странах-производителях.

В Минагро добавили, что в ближайшие дни министры сельского хозяйства G7 должны наработать общие устойчивые решения, которые позволят обеспечить глобальную продовольственную безопасность и создать стабильную экономическую основу для фермеров.

Напомним, в результате полномасштабного вторжения Россия заблокировала в украинских портах около 90 млн тонн зерна. Такую цифру озвучил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Также в ООН призвали разблокировать порты Одесской области, чтобы обеспечить свободную доставку украинских продуктов по миру. Украинские зернохранилища переполнены, а 44 млн человек находятся на грани голодной смерти.

В РФ, в свою очередь, заявили, что не влияют на проблему c продовольствием в мире - это Украина сама якобы заблокировала в своих портах десятки судов с пшеницей

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