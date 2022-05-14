Шольц: Путин вынужден договариваться с Киевом

Российский лидер не достиг ни одной из заявленных в начале войны целей и несет большие потери.

Россия терпит поражение в развязанной против Украины войне и должна понять, что у нее нет другого выхода, как договариваться с Киевом. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью t-online.

"Россия не достигла ни одной из упомянутых в начале войны целей. Украина не завоевана, но защищается с большим мастерством, мужеством и самопожертвованием. НАТО не отступило, а фактически увеличило свои силы на восточном фланге альянса. А когда Финляндия и Швеция присоединятся к НАТО, альянс станет еще крепче. Сами российские военные понесли значительные потери, гораздо больше, чем за десятилетие кампании Советского Союза в Афганистане. Путину должно постепенно стать понятным, что единственный выход из этой ситуации – договориться с Украиной", - сказал глава правительства ФРГ.

Перед этим Шольц провел телефонный разговор с Путиным. Он отметил, что не почувствовал во время этого разговора никаких изменений в настроениях кремлевского руководителя.

По мнению Шольца, в какой-то момент Россия должна понять, что единственная вероятная возможность снятия санкций – это соглашение с Украиной. И это не может быть продиктованный, навязанный Москвой Украине мир.

Глава немецкого правительства подчеркнул: условия мира, намерения восстановить суверенитет над аннексированным Крымом и подобные вопросы Украина решает сама.

"Мы не можем вести переговоры от их имени, так или иначе", - заявил политик.

При этом Шольц заверил, что Германия будет продолжать оказывать помощь Украине, в том числе оружием и усиливать санкции.

"Потому что наша цель состоит в том, чтобы попытка российского вторжения провалилась. Это – ориентир для наших действий", - сказал канцлер. На замечание, что санкции не имеют большого эффекта, Шольц заявил, что это впечатление ошибочно. Он также заверил, что Берлин не примет никаких решений, которые могут привести к прямому противостоянию между НАТО и Россией.

Шольц убежден, что Путин действует нерационально, "сама Россия и весь мир платят очень высокую цену за безумную идею Путина о расширении российской империи".

Ранее сообщалось, что Зеленский обсудил с Шольцом оборонную поддержку, санкции против РФ и сотрудничество в энергетике.

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