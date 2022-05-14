Родственники защитников Мариуполя обратились к лидеру Китая

Жены украинских военных просят Си Цзиньпиня выступить гарантом при процедуре экстракции их родных в Турцию.

Жены защитников Мариуполя обратились к лидеру Китая Си Цзиньпину с просьбой помочь спасти военных, вытащить их из окруженного российскими военными меткомбината Азовсталь через процедуру экстракции. Об этом они заявили на брифинге в субботу, 14 мая, сообщает Укринформ.

Обращение к Си Цзиньпину они объяснили тем, что к экстракции согласны присоединиться страны, которые помогают Украине, поэтому для РФ они не авторитет. Китай - экономический союзник РФ и он имеет больший вес для Путина.

"Да, они сами (защитники Мариуполя – ред.) видят единственный выход для себя – экстракцию в Турцию. Это и географически реально. Но нужен гарант, и мы надеемся, что таким гарантом станет Китай", - сказали родные защитников на брифинге.

Двумя днями ранее защитники Мариуполя обратились к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с просьбой помочь спасти бойцов из окруженного российскими военными меткомбината Азовсталь через процедуру экстракции.

Ранее президент Владимир Зеленский рассказал о работе над эвакуацией защитников из Мариуполя.

Напомним, что Израиль, Турция и Швейцария работают над освобождением защитников Мариуполя с осажденного завода Азовсталь.

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