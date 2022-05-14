Украинские военные показали, как тренируются на американских БТР

Бойцы отрабатывают тактику ведения боя в городах и селах, зачистку жилых помещений и наступление пехоты под прикрытием бронетехники.

Украинские военные отрабатывают навыки наступательных действий на американских БТР М113, которые находятся на вооружении ВСУ. Об этом сообщают Сухопутные войска ВСУ.

По словам командующего Сухопутными войсками ВСУ генерала-полковника Александра Сырского, все подразделения сейчас совершенствуют свои умения в наступлении. Бойцы отрабатывают тактику ведения боя в городах и селах, зачистку жилых помещений и наступление пехоты под прикрытием бронетехники.

Сырский отметил, что украинские военные уже активно используют технику и вооружение, предоставленные иностранными партнерами.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал работу гаубиц калибра 155 мм типа М777, которые США передали украинским военным.

Также сообщалось, что США заказали для Украины дроны Switchblade на $18 млн.

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