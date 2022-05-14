В Киеве возобновлена работа 38 посольств
Работу своих миссий в Киеве возобновили преимущественно страны Европы и Азии, - отметили в МИД.
В Киеве возобновили работу 38 дипломатических представительств иностранных государств. Об этом сообщает Министерство иностранных дел.
Отмечается, что работу своих миссий возобновили преимущественно страны Европы и Азии.
"Это еще одно доказательство того, что наши партнеры верят в победу, будущее и перспективы Украины. Спасибо нашим друзьям за поддержку! Верим, что очень скоро все другие иностранные представительства вернутся в столицу", - подчеркнули в МИД.
Напомним, на днях Германия возобновила работу посольства в Киеве.
Ранее Греция возобновила работу посольства в украинской столице.
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