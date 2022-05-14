В Киеве возобновлена работа 38 посольств

Работу своих миссий в Киеве возобновили преимущественно страны Европы и Азии, - отметили в МИД.

В Киеве возобновили работу 38 дипломатических представительств иностранных государств. Об этом сообщает Министерство иностранных дел.

Отмечается, что работу своих миссий возобновили преимущественно страны Европы и Азии.

"Это еще одно доказательство того, что наши партнеры верят в победу, будущее и перспективы Украины. Спасибо нашим друзьям за поддержку! Верим, что очень скоро все другие иностранные представительства вернутся в столицу", - подчеркнули в МИД.

В Киеве возобновили работу 38 посольств. Фото: facebook.com/UkraineMFA

Напомним, на днях Германия возобновила работу посольства в Киеве.

Ранее Греция возобновила работу посольства в украинской столице.

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