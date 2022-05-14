Оккупанты планируют перепись населения на Херсонщине - Денисова

Российские оккупанты намерены начать перепись населения 16 мая и завершить до конца месяца.

В Херсонской области оккупанты намерены провести перепись населения. Об этом сообщила уполномоченная ВР Украины по правам человека Людмила Денисова.

Отмечается, что жители Генического района начали получать уведомления с призывом обратиться в сельсовет с документами. При себе они должны иметь паспорт, идентификационный код, свидетельство о рождении детей, пенсионное удостоверение. Это касается только тех, кто имеет местную прописку.

Оккупанты планируют начать перепись населения 16 мая и завершить до конца месяца.

"Учитывая то, что идея с "референдумом" на Херсонщине провалилась, российские оккупанты рассматривают различные варианты относительно "статуса" временно оккупированных территорий, в том числе и создания так называемого Крымского федерального округа", - отметила Денисова.

Ранее сообщалось, что херсонские коллаборанты уже планируют бежать в Крым

Без референдума. Коллаборанты обещают Херсону РФ

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