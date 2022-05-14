Президент выразил надежду на то, что Сенат США оперативно утвердит пакет дополнительного финансирования для поддержки украинского народа.

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с делегацией Сената США во главе с лидером республиканцев в верхней палате Конгресса Митчеллом Макконнеллом. Об этом сообщает Офис президента.

По словам главы государства, такой визит - это мощный сигнал двухпартийной поддержки Украины со стороны американского Конгресса.

Он поблагодарил США за помощь в борьбе с агрессией РФ.

Также Зеленский выразил надежду на то, что Сенат США оперативно утвердит пакет дополнительного финансирования для поддержки украинского народа, который уже был рассмотрен в Палате представителей и увеличен с 33 млрд долларов до 39,6 млрд долларов.

Cмотрите фотогалерею: Зеленский встретился с делегацией Сената США

Ранее сообщалось, что в США заблокировали помощь Украине.

Напомним, 10 мая Палата представителей Конгресса США одобрила предоставление Украине дополнительного пакета помощи на рекордную сумму. В этот пакет входит военная, экономическая и гуманитарная поддержка Украины, которая противостоит российскому вторжению.

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