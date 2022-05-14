Из Северодонецка эвакуировали людей - Гайдай

Из города удалось вывезти 17 человек, включая троих детей. Ранее эвакуация из Луганской области была заблокирована.

Из Северодонецка в субботу, 14 мая, впервые за долгое время была проведена эвакуация мирного населения. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Он отметил, что из города удалось вывезти 17 человек, включая троих детей.

"После таких событий всегда говоришь: "Мы это сделали!" В течение длительного периода эвакуация из Северодонецка была крайне опасна. И вот наконец удалось! 17 жителей города уже в безопасности. В их числе и трое детей. Продолжение следует! Верьте в ВСУ!", - заявил Гайдай.

Напомним, ранее эвакуация из Луганской области была заблокирована.

Люди, выехавшие из Мелитополя в Запорожье, попали под обстрел - мэр

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet