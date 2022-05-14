Разработан план обороны Киева

Военное руководство разработало план обороны Киева с учетом всех недостатков и просчетов во время наступления РФ в начале войны.

В Киеве разработали план обороны на случай возможного наступления РФ. Об этом сообщил глава штаба Киевской военной администрации Сергей Корнийчук во время телемарафона.

"Прямой угрозы столице сегодня нет. Но, учитывая, что столица - это крупный политический и экономический центр, Киев всегда будет одной из главных стратегических целей противника. Учитывая это, мы готовимся к самому худшему сценарию - это повторное наступление", - отметил он.

По словам Корнийчука, в случае повторного наступления врага военное руководство разработало план обороны Киева, с учетом всех недостатков и просчетов во время наступления РФ в начале войны.

"Ставятся задачи как военным, так и гражданским по подготовке к обороне. В этом плане предусмотрены формы и способы действий войск, а также подготовка инфраструктуры. В том числе фортификационное оборудование рубежей, позиций, начиная с дальних подступов к кварталам в центре города", - сказал глава штаба Киевской военной администрации.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий кличко заявлял, что столица Украины до сих пор остается главной целью России и та может попытаться атаковать город с новыми силами.

Также сообщалось, что в Киеве и области меняется время комендантского часа.

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