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Границы НАТО дойдут до пригорода Санкт-Петербурга - советник главы ОП

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал разговор Путина с президентом Финляндии.
Границы НАТО дойдут до пригорода Санкт-Петербурга - советник главы ОП

НАТО вплотную приблизится к Санкт-Петербургу (РФ) в результате вступления Финляндии в Альянс на фоне агрессивных действий России. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Россия окончательно надоела всему миру, угрозы Москвы больше никого не интересуют. Границы НАТО дойдут до пригорода Санкт-Петербурга - так можно перевести разговор финского президента Саули Ниинисте с российским президентом с дипломатического языка на простой. Добро пожаловать в новую реальность, господин Путин", - отметил он.

Напомним, президент Финляндии Саули Ниинисте в телефонном разговоре заявил президенту РФ Владимиру Путину, что его страна будет подавать заявку на членство в НАТО. Путин назвал это решение ошибкой.

Также сообщалось, что руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин "пошутил" об ударе стратегическим ракетным комплексом Сармат по Финляндии и Швеции в случае их вступления в НАТО.

 

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