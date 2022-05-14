Войска РФ отступают на Изюмском направлении

Движение врага происходит в направлении Донбасса, часть вражеских сил затем возвращается через Боровую в направлении Купянска с поврежденной техникой.

Военные РФ начала отступление на Изюмском направлении. Российские солдаты, которые находились в Подвысоком, массово передислоцируются в Гороховатку. Об этом сообщает Боровский поселковый совет.

"Вероятно, это связано с перемещением линии фронта в результате контрнаступления ВСУ: громкие взрывы ночью и утром были слышны со стороны Подвысокого, Бугаевки, Кунье", - сказано в сообщении.

Отмечается, что количество живой силы и вражеской техники постоянно меняется.

"Движение врага происходит в направлении Донбасса, часть вражеских сил затем возвращается через Боровую в направлении Купянска с поврежденной техникой", - заявляют в поселковом совете.

Вместе с тем, часть оккупантов продолжают концентрироваться в населенных пунктах общины и местных лесах.

Ранее сообщалось, что на Слобожанском направлении противник отходит от Харькова.

Вторжение России в Украину. Онлайн

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