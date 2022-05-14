Техника принадлежала солдатам воинской части 43057, которая базируется в поселке Спутник в Северной Осетии.

Украинские военные захватили трофеи бойцов из Северной Осетии. Об этом сообщает пресс-служба 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады.

"Под натиском нашего огня россияне позорно бежали со своих позиций, бросив практически неповрежденную новейшую БМП-3 с полным боекомплектом, документы, личные вещи и оружие (гранатометы, мины, огнемет)", - сказано в сообщении.

Техника принадлежала солдатам воинской части 43057, которая базируется в поселке Спутник в Северной Осетии.

Захваченная техника будет использована против оккупантов.

Cмотрите фотогалерею: ВСУ захватили трофеи военных РФ из Северной Осетии

Напомним, ВСУ захватили вражеский огнемет Солнцепек.

Также сообщалось, что в Сумской области ВСУ достались российские трофеи.

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