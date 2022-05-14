Военные РФ пропустили эвакуационную колонну из Мариуполя
Эвакуационную колонну из Мариуполя пропустили в сторону Запорожья. Люди ждали пропуска три дня
Военные РФ пропустили колонну с жителями Мариуполя в Запорожье. Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.
"Огромную колонну автомобилей с мариупольцами (от 500 до 1000 автомобилей), что ожидали пропуска более трех дней, наконец пропустили в Запорожье", - отметил он.
Cмотрите фотогалерею: Военные РФ пропустили эвакуационную колонну из Мариуполя
Напомним, сегодня впервые за долгое время была проведена эвакуация мирного населения из Северодонецка.
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