Эвакуационную колонну из Мариуполя пропустили в сторону Запорожья. Люди ждали пропуска три дня

Военные РФ пропустили колонну с жителями Мариуполя в Запорожье. Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Огромную колонну автомобилей с мариупольцами (от 500 до 1000 автомобилей), что ожидали пропуска более трех дней, наконец пропустили в Запорожье", - отметил он.

Cмотрите фотогалерею: Военные РФ пропустили эвакуационную колонну из Мариуполя

Напомним, сегодня впервые за долгое время была проведена эвакуация мирного населения из Северодонецка.

Зеленский рассказал о работе над эвакуацией защитников из Мариуполя

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet