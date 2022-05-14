РФ продолжает наступление на востоке - Генштаб

Наибольшая активность вражеских войск сохраняется на Слобожанском и Донецком направлениях.

Войска РФ продолжают наступательные действийя в Восточной операционной зоне. Об этом сообщается в вечерней сводке Генштаба ВСУ 14 мая.

Наибольшая активность сохраняется на Слобожанском и Донецком направлениях.

Отмечается, что на Донецком направлении противник сосредотачивает основные усилия на подготовке к наступательным действиям в направлениях населенных пунктов Северодонецк, Соледарь и Бахмут, пополняет запасы и перегруппировывает подразделения. На указанном направлении перемещено до двух батальонных тактических групп. Враг производит штурмовые действия вдоль линии столкновения при поддержке авиации и артиллерии. Имеет частичный успех в районе Авдеевки.

На Лиманском и Северодонецком направлениях военные РФ также проводят перегруппировку войск. Замечено усиление группировки силами до батальонной тактической группы в районе железнодорожной станции Новый Айдар.

В Мариуполе враг продолжает блокировать украинские подразделения в районе завода Азовсталь. Наносит массированные артиллерийские и авиационные удары, проводит штурмовые действия, - сообщили в Генштабе.

На Запорожском направлении противник сосредоточил основные усилия на артиллерийских обстрелах украинских позиций.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях враг активных действий не проводил.

Также сообщается, что на территории Гомельской области Беларуси фиксируется проведение работ по разминированию местности в районах прежнего базирования подразделений РФ.

На Харьковском направлении оккупанты основные усилия сосредоточили на удержании занимаемых позиций, контроле маршрутов снабжения по автодорогам на север и восток от города Харькова, а также недопущении продвижения украинских войск в направлении государственной границы.

На Славянском направлении идет перегруппировка подразделений противника, создание запасов материально-технических средств.

На Южнобужском направлении войска РФ сосредотачивают основные усилия на содержании занятых рубежей, ведении разведки, пополнении боеприпасов и горюче-смазочных материалов, инженерном оборудовании позиций, осуществляют артиллерийские обстрелы позиций украинских войск.

На территории Приднестровского региона Молдовы вооруженные формирования переведены на повседневный режим работы. В то же время, подразделения оперативной группы российских войск продолжают находиться в повышенной степени боевой готовности, - отметили в Генштабе.

Также сообщается, что корабли Черноморского флота РФ в акваториях Черного и Азовского морей выполняют задачи по изоляции района ведения боевых действий, разведки и огневой поддержки на приморском направлении.

Кроме того, враг пытается нарастить военное присутствие на острове Змеиный, усиливает систему противовоздушной обороны.

Напомним, ранее сообщалось, что военные РФ начали отступление на Изюмском направлении.

Вторжение России в Украину. Онлайн

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