Турция предложила морским путем эвакуировать военных с Азовстали

Эвакуированных с Азовстали сначала планируется по суше доставить в порт Бердянска, а затем турецкий корабль доставит людей в Стамбул.

В Турции предложили направить корабль для эвакуации раненых украинских военных с завода Азовсталь в Мариуполе. Такую возможность власти Турции обсудили с президентом Украины Владимиром Зеленским, однако Россия не дала согласия. Об этом заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калин, пишет Reuters.

По словам Калина, он лично обсуждал возможность морской эвакуации украинских защитников с Зеленским еще две недели назад.

"Наш корабль готов отправиться и доставить раненых солдат и других гражданских лиц в Турцию", - отметил пресс-секретарь Эрдогана.

Эвакуированных с Азовстали сначала планируется по суше доставить в порт Бердянска, а затем турецкий корабль доставит людей в Стамбул.

Отмечается, что предложение Анкары остается на "столе переговоров", хотя Москва на него не согласилась.

Напомним, сегодня военные РФ пропустили эвакуационную колонну с мирными жителями из Мариуполя.

Также сообщалось, что родственники защитников Мариуполя обратились к лидеру Китая.

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