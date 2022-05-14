Почта
 

Президент Венгрии осудила агрессию РФ против Украины

Каталин Новак отметила, что Венгрия требует расследовать и наказывать военные преступления России.
Президент Венгрии осудила агрессию РФ против Украины

Президент Венгрии Каталин Новак осудила агрессию РФ против Украины, а также поддержала вступление Украины в ЕС. Об этом сообщает The Guardian.

"Мы говорим нет всем усилиям, направленным на восстановление Советского Союза", - отметила она.

По словам Новак, Венгрия требует расследовать и наказывать военные преступления России.

Напомним, ранее сообщалось, что Венгрия готова поддержать эмбарго на поставки российской нефти в страны Евросоюза.

Венгрия знала о планах РФ по Украине - СНБО

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри news.bigmir.net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK