Президент Венгрии осудила агрессию РФ против Украины

Каталин Новак отметила, что Венгрия требует расследовать и наказывать военные преступления России.

Президент Венгрии Каталин Новак осудила агрессию РФ против Украины, а также поддержала вступление Украины в ЕС. Об этом сообщает The Guardian.

"Мы говорим нет всем усилиям, направленным на восстановление Советского Союза", - отметила она.

По словам Новак, Венгрия требует расследовать и наказывать военные преступления России.

Напомним, ранее сообщалось, что Венгрия готова поддержать эмбарго на поставки российской нефти в страны Евросоюза.

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