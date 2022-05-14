На побережье в Одессе вынесло вражескую мину

В воскресенье, 15 мая, планируется ее подрыв. Глава Одесской ОВА попросил граждан не передвигаться по пляжам.

В Одессе на побережье вынесло вражескую морскую мину. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко.

Отмечается, что в воскресенье, 15 мая, планируется ее подрыв.

"Сегодня в результате шторма на побережье Одессы вынесло вражескую морскую мину. Не имея возможности обезвредить ее другим способом, нашим сапером принято решение подорвать мину на месте. Подрыв намечен на завтра", - заявил Марченко.

Глава Одесской ОВА попросил граждан не передвигаться по пляжам.

Напомним, в Одесском заливе обезврежена мина, всплывшая на поверхность.

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