США назвали приемлемые рамки договора между Украиной и РФ

Администрация США готова поддержать соглашение, согласно которому Украина выйдет победителем из войны.

В посольстве США назвали приемлемые рамки потенциального мирного договора между Украиной и Россией. Такое соглашение, прежде всего, должно учесть интересы украинцев. Об этом заявила временная поверенная в делах Соединенных Штатов в Украине Кристина Квин в эфире телемарафона.

"Я бы хотела увидеть дипломатическое решение этого, но очевидно, что не может быть дипломатического решения, при котором Украина проиграет, а Россия победит. Это неприемлемый вариант окончания этой односторонней агрессии. Я бы хотела, чтобы Украина и РФ достигли мирового соглашения, которое было бы приемлемым для Украины. И если оно будет таким, то США его поддержат", - отметила она.

Напомним, сегодня, 14 мая, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с делегацией Сената США во главе с лидером республиканцев в верхней палате Конгресса Митчеллом Макконнеллом.

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