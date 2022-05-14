Украина лишилась 23% железнодорожной сети

Речь идет о потере 6,3 тыс. км главных путей, повреждении 23 573 км автодорог, а также повреждении 289 автомобильных и 41 железнодорожного мостов.

Украина потеряла около 23% железнодорожной сети. Об этом заявил Министр инфраструктуры Александр Кубраков, сообщается на Правительственном портале.

Речь идет о потере 6,3 тыс. км главных путей, повреждении 23 573 км автодорог, а также повреждении 289 автомобильных и 41 железнодорожного мостов.

В Министерстве инфраструктуры ожидают, что европейские партнеры будут в дальнейшем помогать в решении логистических проблем, а также примут участие в восстановлении транспортной инфраструктуры Украины.

Ранее сообщалось, что под Донецком уничтожена ж/д развязка.

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