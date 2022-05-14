Украина лишилась 23% железнодорожной сети
Речь идет о потере 6,3 тыс. км главных путей, повреждении 23 573 км автодорог, а также повреждении 289 автомобильных и 41 железнодорожного мостов.
Украина потеряла около 23% железнодорожной сети. Об этом заявил Министр инфраструктуры Александр Кубраков, сообщается на Правительственном портале.
Речь идет о потере 6,3 тыс. км главных путей, повреждении 23 573 км автодорог, а также повреждении 289 автомобильных и 41 железнодорожного мостов.
В Министерстве инфраструктуры ожидают, что европейские партнеры будут в дальнейшем помогать в решении логистических проблем, а также примут участие в восстановлении транспортной инфраструктуры Украины.
Ранее сообщалось, что под Донецком уничтожена ж/д развязка.
Обстрелы по ж/д: названа причина изменения стратегии оккупантов
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись: