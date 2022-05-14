Луганщина превращается в Мариуполь - Денисова

Более 40 тысяч жителей Луганщины не эвакуированы. В области ситуация каждый раз усложняется.

В Луганской области Луганская область постепенно превращается во второй Мариуполь. В регионе нет света, воды, газа и мобильной связи. Об этом заявила уполномоченная ВР Украины по правам человека Людмила Денисова.

Она отметила, что военные РФ продолжают наносить удары по важной трассе Лисичанск-Бахмут. Это единственная дорога, по которой можно эвакуировать людей и завозить гуманитарные грузы.

Более 40 тысяч жителей не эвакуированы. В области ситуация каждый раз усложняется.

"Такими методами военных действий Россия грубо нарушает все нормы международного права. В соответствии со статьей 54 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям о защите жертв международных вооруженных конфликтов (Протокол I) от 8 июня 1977 года запрещено подвергать нападению или уничтожать, выводить или доводить до непригодности объекты, необходимые для выживания гражданского населения", - заявила Денисова.

Напомним, на видео показали масштабные разрушения в Попасной.

Ситуация на Луганщине ухудшилась - глава ОВА

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