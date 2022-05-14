Зеленский: Ситуация на Донбассе очень тяжелая

Российские войска спустя 80 дней полномасштабного вторжения в Украину пытаются показать хотя бы какую-нибудь победу.

Президент Владимир Зеленский вечером в субботу, 14 мая, выступил с видеообращением по итогам 80-го дня войны.

Так, глава государства отметил, что на сегодняшний день ситуация на востоке Украины остается очень тяжелой.

"Российские войска до сих пор пытаются показать хотя бы какую-нибудь победу. На 80-й день полномасштабного вторжения это выглядит особенно безумно, но они не прекращают все эти попытки", - сказал он.

При этом президент выразил благодарность защитникам за то, что с каждым днем приближают победу.

Также Зеленский сообщил, что сейчас одной из главных тем его переговоров с союзниками является продовольственная безопасность. По его словам, все большее число стран мира осознают, что Россия, заблокировав для Украины Черное море и продолжая войну, ставит десятки других государств перед угрозой ценового кризиса на рынке продовольствия и даже голода.

"Сейчас поддержка для Украины - и, прежде всего, оружием - означает работу на недопущение глобального голода. Чем быстрее мы освободим нашу землю и гарантируем Украине безопасность, тем быстрее может восстановиться нормальное состояние продовольственного рынка", - акцентировал глава государства.

Напомним, сегодня в Генштабе ВСУ сообщили, что войска РФ продолжают наступательные действия в Восточной операционной зоне. Наибольшая активность сохраняется на Слобожанском и Донецком направлениях.

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