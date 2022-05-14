ВСУ показали американские гаубицы в действии
Оперативное командование Запад в субботу, 14 мая, показало работу гаубиц калибра 155 мм типа М777, которые США передали украинским военным.
"Американские гаубицы М777 уже уничтожают оккупанта. Вооружение передано в боевые подразделения, поэтому теперь оккупанты получают настоящий "джекпот" в виде трех семерок", - говорится в сообщении.
Как указано, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный выразил благодарность американскому народу от украинских артиллеристов, отметив: "Мои ребята знают цену артиллерии".
"Из Америки с любовью", - добавили в командовании.
Ранее сообщалось, что украинские военные начали применять гаубицы М777, которые были переданы США.
Напомним, 28 апреля в Пентагоне сообщили, что часть американских гаубиц уже в Украине. Группа украинских военных уже прошла обучение, необходимое для использования оружия, и готова передавать опыт товарищам.
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