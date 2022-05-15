Войска РФ снова готовятся переправляться через Северский Донец - Гайдай

Более двух тысяч единиц тяжелой техники врага уже идут в сторону украинских позиций с ранее оккупированных территорий.

Российская армия планирует в очередной раз перебрасывать свои войска через речку Северский Донец у села Белогоровка Луганской области, где их многократно уничтожали ВСУ. Об этом в субботу, 14 мая, сообщил глава региона Сергей Гайдай.

"Идиоты", - прокомментировал губернатор и отметил, что все же целый батальон российских солдат отказался идти в атаку на этом направлении.

"Но скоро подтянется "свежачок". 2,5 тысячи единиц тяжелой техники уже идут в нашу сторону с ранее оккупированных территорий. Ждем очередную "подводную" серию в Белогоровке", - добавил он.

Напомним, украинские военные несколько раз срывали прохождение врага через реку Северский Донец в Белогоровке. За последние три дня захватчики потеряли под Белогоровкой около 250 единиц техники и до 1500 солдат и офицеров.

Опубликовано видео эпохального разгрома РФ

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