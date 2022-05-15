Арестович сообщил об ухудшении здоровья Путина

Российской элите советуют избавиться от смертельно больного президента и спасти Россию, которую он втянул в войну с Украиной.

Состояние здоровья российского президента Владимира Путина стремительно ухудшается, недавно ему понадобилась срочная помощь врачей. Об этом в субботу, 14 мая, рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

По его словам, лидеру РФ, который борется с онкологическим заболеванием, на днях посреди ночи вызывали скорую помощь к постели, потому что ему было очень плохо.

Также Арестович отметил, что Запад дал российским политическим, экономическим и военным элитам "ключ", с которым они могут выйти из изоляции - избавиться от Путина.

"Российскому народу, российской армии, российскому руководству подсказывают: "Избавьтесь от Путина! Вы консолидируетесь вокруг смертельно больного человека", - уточнил он.

Ранее расследователь группы Bellingcat Христо Грозев сообщил, что один из российских олигархов, приближенных к Путину, подтвердил, что президент РФ болен - у него серьезные онкологические заболевания.

Странное поведение, Чем болеет Путин?

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet