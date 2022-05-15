На Харьковщине сбит российский истребитель
В небе над Харьковской областью вечером в субботу, 14 мая, украинские военные сбили вражеский истребитель. Об этом сообщило командование Воздушных сил ВСУ по итогам 80-го дня войны.
"Зенитные ракетные войска Воздушных Сил распаковали третью сотню сбитых самолетов российских оккупантов. Около 18 часов вечера на Харьковщине в глубине вражеской территории сбит 201-й истребитель оккупантов. Тип устанавливается (Су-30 либо Су-34)", - говорится в сообщении.
Кроме того, за сутки силы противовоздушной обороны Сухопутных войск и Воздушных сил уничтожили семь вражеских беспилотных летательных аппаратов.
В свою очередь украинская авиация, выполняя задачи в воздушном пространстве, нанесла ряд ракетно-бомбовых ударов по позициям оккупационных войск и уничтожила взводный опорный пункт, командно-наблюдательный пункт роты, 10 бронированных машин и около 30 захватчиков.
Как сообщалось ранее в мае, авиация РФ уже несколько недель не входит в зону действия украинской противовоздушной обороны, а действует только над временно оккупированными территориями.
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