Враг обстрелял Сумскую и Днепропетровскую области

Власти регионов занимаются восстановлением инфраструктуры и электроснабжения после каждой атаки.

Вечером в субботу, 14 мая, российские войска открыли огонь по населенным пунктам Сумской и Днепропетровской областей. Обошлось без жертв, сообщили власти регионов.

Так, по данным главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого, захватчики обстреляли Великописаревскую общину - совершили около шести выстрелов из миномета.

В то же время глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что враг открывал огонь по территории Апостоловской, Широковской и Зеленодольской громад.

"После каждого обстрела мы занимаемся восстановлением инфраструктуры и электроснабжения в селах, которые обстрелял враг", - отметил он.

Как сообщалось, 13 мая упомянутые регионы также оказались под обстрелом российских войск. На Днепропетровщине оккупанты открыли огонь из Ураганов по Широковской громаде, на Сумщине выпустили неуправляемые ракеты по Шосткинскому району.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet