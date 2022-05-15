Зеленский поздравил Kalush Orchestra с победой

Украина сделает все, чтобы однажды участников и гостей Евровидения принимал Мариуполь, заявил глава государства.

Президент Владимир Зеленский в ночь на воскресенье, 15 мая, поздравил украинскую группу Kalush Orchestra и всех украинцев с победой на международном песенном конкурсе Евровидение-2022. Соответсвующее сообщение обнародовано в его Telegram-канале.

"Наше мужество поражает мир, наша музыка покоряет Европу! В следующем году Украина будет принимать Евровидение! Третий раз в своей истории. И верю - не в последний раз", - говорится в сообщении.

По словам президента, Украина сделает все, чтобы однажды участников и гостей Евровидения принимал украинский Мариуполь - свободный, мирный, отстроенный.

"Благодарю за победу Kalush Orchestra и всех, кто отдал за нас свои голоса! Уверен, не за горами наш победный аккорд в битве с врагом. Слава Украине!" - резюмировал Зеленский.

Напомним, по итогам голосования жюри и зрителей, группа Kalush Orchestra с песней Stefania набрала 631 балл, заняв первое место в турнирной таблице финалистов Евровидения-2022.

Kalush Orchestra со сцены Евровидения призвали Европу спасти Мариуполь

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