В ОП отметили успехи ВСУ на четырех направлениях

На Херсонщине защитники уничтожили командный пункт оккупантов, на Изюмском направлении перешли в контратаку.

Украинская армия без ожидаемого ленд-лиза сумела откинуть войска РФ от Киева, Харькова, Чернигова и Сум и продолжает уничтожать захватчиков. Об успехах наших воинов в субботу, 14 мая, рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

"А что же будет, когда приедет ленд-лиз в товарном количестве? Потому что эти города освободила тероборона, легкие пехотные подразделения с небольшими вкраплениями механизированных, размолотили танковые дивизии, десантные подразделения, морскую пехоту. Что ж будет, когда приедут и сформируются нормальные тяжелые бригады на ленд-лизе?", - задался вопросом эксперт.

Представитель ОП отметил, что украинские бойцы активно уничтожают захватчиков тем вооружением, которое имеется. В частности, в Херсонской области был успешно атакован командный пункт оккупантов.

"Из эффективных новостей - мы накрыли пункт управления очень высокого уровня, ... в Херсонской области. ... И там тоже был боекомплект, часа три детонировал вокруг, битую технику везли, ну, короче, хорошо попали на Херсонщине. Вот такая тоже история замечательная случилась", - сказал он.

Наконец, советник сообщил и об успехах украинской армии и в Харьковской области.

"Мы перешли в маленькую контратаку на Изюмском направлении. Впервые с момента начала этой операции (с 4 апреля - ред.) наши остановили их на направлении главного удара и контратаковали и оттеснили. С военной точки зрения это означает признаки наметившегося огромного перелома на направлении главного удара", - пояснил Арестович.

Ранее Боровской поселковый совет в Харьковской области сообщил, что военные РФ начали отступление на Изюмском направлении.

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