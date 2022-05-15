В ОП отметили успехи ВСУ на четырех направлениях
Украинская армия без ожидаемого ленд-лиза сумела откинуть войска РФ от Киева, Харькова, Чернигова и Сум и продолжает уничтожать захватчиков. Об успехах наших воинов в субботу, 14 мая, рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.
Представитель ОП отметил, что украинские бойцы активно уничтожают захватчиков тем вооружением, которое имеется. В частности, в Херсонской области был успешно атакован командный пункт оккупантов.
"Из эффективных новостей - мы накрыли пункт управления очень высокого уровня, ... в Херсонской области. ... И там тоже был боекомплект, часа три детонировал вокруг, битую технику везли, ну, короче, хорошо попали на Херсонщине. Вот такая тоже история замечательная случилась", - сказал он.
Наконец, советник сообщил и об успехах украинской армии и в Харьковской области.
"Мы перешли в маленькую контратаку на Изюмском направлении. Впервые с момента начала этой операции (с 4 апреля - ред.) наши остановили их на направлении главного удара и контратаковали и оттеснили. С военной точки зрения это означает признаки наметившегося огромного перелома на направлении главного удара", - пояснил Арестович.
Ранее Боровской поселковый совет в Харьковской области сообщил, что военные РФ начали отступление на Изюмском направлении.
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