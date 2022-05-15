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Евровидение: жюри пяти стран дали Украине 12 балов

На максимальную оценку выступление украинцев оценили судьи Польши, Литвы, Латвии, Румынии и Молдовы.
Евровидение: жюри пяти стран дали Украине 12 балов

Украинская группа Kalush Orchestra в субботу, 14 мая, победила в песенном конкурсе Евровидение-2022, который состоялся в Турине, Италия. Максимальное число баллов ей отдали жюри пяти государств и зрители 28 стран.

Так, по 12 баллов украинцам дали судьи Польши, Литвы, Латвии, Румынии и Молдовы. Исландия дала 10 баллов, Португалия, Словения и Хорватия - по 8 баллов, Албания, Кипр, Израиль и Австралия - по 7 баллов, Грузия, Черногория, Азербайджан, Бельгия и Армения - 6 баллов. По итогам голосования жюри из 40 стран Украина получила 192 балла.

В то же время зрители 28-ми стран дали нам максимум баллов:

  • Италия
  • Франция
  • Ирландия
  • Исландия
  • Испания
  • Великобритания
  • Дания
  • Германия
  • Австрия
  • Эстония
  • Латвия
  • Литва
  • Польша
  • Азербайджан
  • Болгария
  • Молдова
  • Чехия
  • Грузия
  • Сан-Марино
  • Австралия
  • Бельгия
  • Кипр
  • Нидерланды
  • Швеция
  • Израиль
  • Португалия
  • Норвегия
  • Финляндия

По итогам зрительского голосования группа Kalush Orchestra получила 439 баллов, а в общем зачете - 631 балл и первое место в конкурсе.

В то же время меньше всего Украине дали Чехия (4 балла), Швейцария (3 балла), Ирландия (3 балла), Мальта (2 балла) и Сан-Марино (2 балла).

Отметим, свои 12 балов жюри Украины дало представителю Великобритании, тогда как зрители - Польше.

Россия, которая развязала войну против Украины, планировала участвовать в Евровидении-2022, однако была отстранена.

Как известно, страна-победитель очередной конкурс Евровидения принимает в одном из своих городов. Украина будет делать это в третий раз. При этом президент Владимир Зеленский заявил, что сделает все, чтобы однажды участников и гостей Евровидения принимал Мариуполь.

 

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