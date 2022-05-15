Евровидение: жюри пяти стран дали Украине 12 балов
Украинская группа Kalush Orchestra в субботу, 14 мая, победила в песенном конкурсе Евровидение-2022, который состоялся в Турине, Италия. Максимальное число баллов ей отдали жюри пяти государств и зрители 28 стран.
Так, по 12 баллов украинцам дали судьи Польши, Литвы, Латвии, Румынии и Молдовы. Исландия дала 10 баллов, Португалия, Словения и Хорватия - по 8 баллов, Албания, Кипр, Израиль и Австралия - по 7 баллов, Грузия, Черногория, Азербайджан, Бельгия и Армения - 6 баллов. По итогам голосования жюри из 40 стран Украина получила 192 балла.
В то же время зрители 28-ми стран дали нам максимум баллов:
- Италия
- Франция
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Великобритания
- Дания
- Германия
- Австрия
- Эстония
- Латвия
- Литва
- Польша
- Азербайджан
- Болгария
- Молдова
- Чехия
- Грузия
- Сан-Марино
- Австралия
- Бельгия
- Кипр
- Нидерланды
- Швеция
- Израиль
- Португалия
- Норвегия
- Финляндия
По итогам зрительского голосования группа Kalush Orchestra получила 439 баллов, а в общем зачете - 631 балл и первое место в конкурсе.
В то же время меньше всего Украине дали Чехия (4 балла), Швейцария (3 балла), Ирландия (3 балла), Мальта (2 балла) и Сан-Марино (2 балла).
Отметим, свои 12 балов жюри Украины дало представителю Великобритании, тогда как зрители - Польше.
Россия, которая развязала войну против Украины, планировала участвовать в Евровидении-2022, однако была отстранена.
Как известно, страна-победитель очередной конкурс Евровидения принимает в одном из своих городов. Украина будет делать это в третий раз. При этом президент Владимир Зеленский заявил, что сделает все, чтобы однажды участников и гостей Евровидения принимал Мариуполь.
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