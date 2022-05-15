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Победа Украины на Евровидении: реакция соцсетей

Украинцы отметили, в частности, что представителю России и в следующем году откажут в участии в конкурсе.
Победа Украины на Евровидении: реакция соцсетей

Пользователи Сети активно реагируют на победу украинской группы Kalush Orchestra в финале международного песенного конкурса Евровидение-2022, который прошел в субботу, 14 мая, в Турине, Италия. 

Так, украинцы выражают надежду, что следующей победой Украины будет победа над Россией в войне и что Евровидение-2023 состоится в украинском свободном Крыму.

Как известно, Россия, которая развязала войну против Украины, планировала участвовать в Евровидении-2022, однако была отстранена.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина сделает все, чтобы однажды участников и гостей Евровидения принимал украинский Мариуполь.

 

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