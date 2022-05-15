Из-за войны в мире вырос спрос на украинское оружие - Арестович

В то же время после неудач в Украине армии РФ желающих приобрести российское вооружение становится все меньше.

На фоне успехов ВСУ в борьбе с Россией украинское оружие начало очень хорошо котироваться на международных рынках. Об этом в субботу, 14 мая, заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

По его словам, Россия уже теряет покупателей оружия, а значит и влияние в мире, тогда как Украина - один из главных конкурентов РФ на этом рынке - приобретает вес. В частности, четыре страны уже заинтересовались ракетами Нептун, с помощью которых защитники потопили флагман российского флота, крейсер Москва.

Советник главы ОП пояснил, что продажа оружия обеспечивает стране-продавцу стратегическое влияние, поскольку государства, вооруженные иностранным оружием, сохраняют лояльность к стране-поставщику.

"Так вот это означает мало того, что вытеснение российского оружия с рынка вооружения и перестройку международного рынка вооружения, это еще и потеря Россией стратегического влияния по одному из самых ключевых параметров", - сказал Арестович.

Напомним, украинские бойцы систематически публикуют видео уничтожения российской военной техники и самих захватчиков с помощью оружия отечественного производства. Ранее они показали, как с помощью противотанкового ракетного комплекса украинского производства Стугна поразили четыре танка за три минуты.

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