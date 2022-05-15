Лидер Kalush Orchestra рассказал, как мир может спасти военных с Азовстали

Олег Псюк поблагодарил за поддержку Украины и отметил, что эвакуировать украинских военных с Азовстали может третья сторона.

Лидер группы Kalush Orchestra Олег Псюк во время пресс-конференции после Евровидения призвал третью страну вмешаться в эвакуацию украинских военных с Азовстали. Соответсвующее сообщение обнародовано в Telegram-канале.



"Это большая беда нашей страны. Кто не знает, это последняя блокада – более тысячи людей окружили со всех сторон. И они не могут никак выйти. Поэтому мы просим вмешаться какую-нибудь третью страну, чтобы дать им выход", - заявил Псюк.

Напомним, по итогам голосования жюри и зрителей, группа Kalush Orchestra с песней Stefania набрала 631 балл, заняв первое место в турнирной таблице финалистов Евровидения-2022.

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