Враг обстрелял Днепропетровскую область из Ураганов, а Сумскую - ракетами

По словам главы Днепропетровской ОВА, оккупанты попали между деревнями. Обошлось без пострадавших. В Сумской области ракетным ударом с самолета враг нанес значительные разрушения инфраструктуре.

Ночью враг обстрелял Широковскую громаду в Днепропетровской области. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Ночь снова с тревогой... В полночь враг дважды обстрелял Широковскую громаду в Криворожском районе. Били из Ураганов", – написал он.

По его словам, снаряды упали между селами, поэтому никто не пострадал. Сейчас в области спокойно.

Такуже в субботу вечером российские оккупанты нанесли ракетный удар по с. Шпилевка Сумского района, а в ночь на воскресенье был осуществлен ракетный удар по Шосткинскому району, сообщил глава Сумской областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.

"Около 22 вечера ракетный удар по окрестностям села Шпилевка, Сумского района. Враги нанесли немало разрушений домохозяйствам. Около 2 ночи ракетным ударом с самолета враг нанес значительные разрушения инфраструктуре Шосткинского района", - написал он Facebook в воскресенье.

Живицкий подчеркнул, что в обоих случаях обошлось без человеческих жертв.

Ранее депутат Львовского городского совета сообщил, что над Львовом сработала система ПВО. Жители города утром слышали шесть взрывов в небе.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet