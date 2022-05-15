Почта
 

Враг обстрелял Днепропетровскую область из Ураганов, а Сумскую - ракетами

По словам главы Днепропетровской ОВА, оккупанты попали между деревнями. Обошлось без пострадавших. В Сумской области ракетным ударом с самолета враг нанес значительные разрушения инфраструктуре.
Враг обстрелял Днепропетровскую область из Ураганов, а Сумскую - ракетами

Ночью враг обстрелял Широковскую громаду в Днепропетровской области. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Ночь снова с тревогой... В полночь враг дважды обстрелял Широковскую громаду в Криворожском районе. Били из Ураганов", – написал он.

По его словам, снаряды упали между селами, поэтому никто не пострадал. Сейчас в области спокойно.

Такуже в субботу вечером российские оккупанты нанесли ракетный удар по с. Шпилевка Сумского района, а в ночь на воскресенье был осуществлен ракетный удар по Шосткинскому району, сообщил глава Сумской областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.

"Около 22 вечера ракетный удар по окрестностям села Шпилевка, Сумского района. Враги нанесли немало разрушений домохозяйствам. Около 2 ночи ракетным ударом с самолета враг нанес значительные разрушения инфраструктуре Шосткинского района", - написал он Facebook в воскресенье.

Живицкий подчеркнул, что в обоих случаях обошлось без человеческих жертв.

Ранее депутат Львовского городского совета сообщил, что над Львовом сработала система ПВО. Жители города утром слышали шесть взрывов в небе.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри news.bigmir.net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK