Ракеты по Львовской области выпустили с подводных лодок в Черном море
Утром 15 мая российские военные ударили по объекту военной инфраструктуры на Львовщине. Крылатые ракеты запустили из акватории Черного моря, вероятно, с подводных лодок. Об этом сообщает Оперативное командование Запад.
"Рашистами нанесено несколько ракетных ударов по Львовской области с целью уничтожения объектов критической инфраструктуры. Запуск крылатых ракет осуществлялся, вероятно, с подводных лодок", - говорится в сообщении.
Подразделения зенитных ракетных войск воздушного командования Запад уничтожили две крылатые ракеты оккупантов.
Ранее депутат Львовского городского совета сообщил, что над Львовом сработала система ПВО. Жители города утром слышали шесть взрывов в небе.
Позже стало известно, что российские войска нанесли ракетный удар по одному из военных объектов во Львовской области.
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