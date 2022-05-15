Ракеты по Львовской области выпустили с подводных лодок в Черном море

Подразделения зенитных ракетных войск воздушного командования Запад уничтожили две крылатые ракеты оккупантов.

Утром 15 мая российские военные ударили по объекту военной инфраструктуры на Львовщине. Крылатые ракеты запустили из акватории Черного моря, вероятно, с подводных лодок. Об этом сообщает Оперативное командование Запад.

"Рашистами нанесено несколько ракетных ударов по Львовской области с целью уничтожения объектов критической инфраструктуры. Запуск крылатых ракет осуществлялся, вероятно, с подводных лодок", - говорится в сообщении.

Подразделения зенитных ракетных войск воздушного командования Запад уничтожили две крылатые ракеты оккупантов.

Ранее депутат Львовского городского совета сообщил, что над Львовом сработала система ПВО. Жители города утром слышали шесть взрывов в небе.

Позже стало известно, что российские войска нанесли ракетный удар по одному из военных объектов во Львовской области.

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