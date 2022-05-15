ВСУ обнародовали запись последних переговоров с крейсера Москва

На записи слышно, как на корабле подтверждают о двух попаданиях, крене корабля и необходимости спасать экипаж.

Оперативное командование Юг Сухопутных войск ВСУ обнародовало аудиозапись запроса о помощи с тонущего российского крейсера Москва.

На записи слышно, как российский оккупант говорит буксирам о двух попаданиях, крене корабля и необходимости спасать экипаж.

"Москва" 1-й, две пробоины, винт стал, зарылся, крен 30 градусов, ляжет на бок, подтверждаю – пробоина ниже ватерлинии, мостик отрезан – молчит, проводим пассивное спасение экипажа", – кричит радист.

Напомним, 13 апреля Украина нанесла удар по вражескому крейсеру Москва. В Минобороны России утверждали, что крейсер Москва в результате "детонации боекомплекта" и пожара не затонул и "сохраняет плавучесть". Однако позже в ведомстве признали, что флагман российского флота затонул.

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