Больше оружия: Кулеба встретился с Блинкеном

Стороны обсудили поставки оружия и другой помощи, а также сотрудничество по украинскому экспорту продовольствия в Африку и Азию.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в воскресенье, 15 мая, провел новую встречу с государственным секретарем США Энтони Блинкеном в Берлине. Об этом сообщил глава МИД в Twitter.

"Больше оружия и другой помощи уже на пути в Украину", – написал Кулеба.

Министр также подчеркнул, что договорились о сотрудничестве по украинскому экспорту продовольствия в Африку и Азию.

"Благодарен госсекретарю Блинкену и США за их лидерство и непоколебимую поддержку", – добавил Кулеба.

Ранее сообщалось, что в Берлине проходит неофициальная встреча США-НАТО. Госсекретарь США Блинкен прибыл в Европу для неформальных переговоров с главами МИД стран НАТО.

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