Больше оружия: Кулеба встретился с Блинкеном
Стороны обсудили поставки оружия и другой помощи, а также сотрудничество по украинскому экспорту продовольствия в Африку и Азию.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в воскресенье, 15 мая, провел новую встречу с государственным секретарем США Энтони Блинкеном в Берлине. Об этом сообщил глава МИД в Twitter.
"Больше оружия и другой помощи уже на пути в Украину", – написал Кулеба.
Министр также подчеркнул, что договорились о сотрудничестве по украинскому экспорту продовольствия в Африку и Азию.
"Благодарен госсекретарю Блинкену и США за их лидерство и непоколебимую поддержку", – добавил Кулеба.
Ранее сообщалось, что в Берлине проходит неофициальная встреча США-НАТО. Госсекретарь США Блинкен прибыл в Европу для неформальных переговоров с главами МИД стран НАТО.
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