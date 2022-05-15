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Родные защитников Азовстали встретятся с Эрдоганом

Жены украинских бойцов уже вылетели в Стамбул для встречи с турецким лидером. Женщины будут просить экстракцию для защитников Азовстали.
Родные защитников Азовстали встретятся с Эрдоганом

Родные бойцов Азова отправились в Турцию, чтобы поблагодарить президента Реджепа Тайипа Эрдогана за поддержку в вопросе спасения защитников Мариуполя. Об этом написала в Facebook жена одного из военных Азова Наталья Зарицкая.

"Мы, родные защитников Мариуполя, которые находятся на Азовстали, отправились в Стамбул поблагодарить президента Турции Реджепа Эрдогана за поддержку в вопросе спасения и эвакуации наших родных в Турцию", - сообщила Зарицкая.

Она также отметила, что родные бойцов просят Эрдогана объединить усилия с лидером Китая Си Цзиньпинем и вместе помочь освободить наших героев. Потому что Путину будет трудно отказать, если к нему обратится в качестве посредника в вопросе экстракции именно Си Цзиньпинь, считает Зарицкая.

Ранее сообщалось, что армия РФ сбросила на Азовсталь зажигательные бомбы. Враг атакует украинских защитников с неба, моря и земли, а вчера впервые применили против них зажигательные или фосфорные бомбы.

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