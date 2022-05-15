Шольц отреагировал на слова об "обиженной колбасе"

Немецкий политик не стал раскрывать свою реакцию на высказывание украинского посла Андрея Мельника.

Канцлер Германии Олаф Шольц прокомменитровал заявление украинского посла, назвавшего его "обиженной колбасой". Об этом он сказал в интервью изданию T-online 15 мая.

"Я рад оставить это [реакцию] на ваше усмотрение. Украина находится в состоянии войны в течение нескольких недель. Вам не нужно придавать повышенного значения каждому слову. Важно, чтобы мы сосредоточились на главном - мы хотим помочь Украине защитить себя. И вместе с нашими союзниками мы хотим, чтобы Россия заставила замолчать свое оружие и вывела свои войска из Украины", - отметил Шольц.

Напомним, что украинский посол раскритиковал отказ немецкого канцлера Олафа Шольца, не приехавшего в Украину из-за позиции ОП в отношении президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.

"Разыгрывать обиженную колбасу - не очень по-государственному. Речь идет о жесточайшей войне на уничтожение со времен нападения нацистов на Украину, это не детский сад", - цитирует дипломата немецкая газета Spiegel.

Неделей ранее Мельник отказался извиняться перед Шольцом.

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