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В Киеве мошенники обменяли 1,2 млн сувенирных денег на валюту

Злоумышленники завладели средствами граждан на сумму 23 600 долларов США и 16 900 евро, что составляет более 1,2 миллиона гривен.
В Киеве мошенники обменяли 1,2 млн сувенирных денег на валюту
В Киеве мошенники обменяли 1,2 млн сувенирных денег на валюту / t.me/kyiv_pro_office

В Киеве задержали валютных мошенников, которые обменяли 1,2 миллиона сувенирных гривен на настоящую валюту. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

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В прокуратуре сообщили, что двое жителей Киева (39-летняя женщина и ее 43-летний муж) задержаны по подозрению в совершении мошенничества в крупных размерах по предварительному сговору (ч. 3 ст. 190 УК Украины).

"Женщина при этом играла роль "администратора" и в телефонном режиме вводила в заблуждение потерпевших. В дальнейшем ее подельник встречался с ними на территории Печерского и Шевченковского районов Киева, и, в обмен на настоящие доллары США и евро передавал сувенирные денежные средства, упакованные в банковские печатные упаковки", - уточнили в прокуратуре.

Ранее Зеленский объявил главную цель предстоящей недели. На следующей неделе правительство будет продолжать работать над ужесточением санкций против РФ.

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