Полковник рассказал, как РФ изменила методы и планы в войне с Украиной

Россияне еще не отказались от первоначальной цели – от уничтожения Украины, говорит он.

Полковник Сергей Грабский заявил, что РФ изменила методы и планы в войне с Украиной. Она оставила надежды на атаку страны со всех стороны, чтобы попытаться победить быстро. Теперь враг пытается выполнять свои задачи последовательно. Слова эксперта передает "РБК-Украина".

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Грабский объясняет, что россияне не отказались от своего первоначального плана – от полного уничтожения Украины.

"То есть сейчас они хотят действовать так: удержать оккупированные территории, захватить всю Донецкую и Луганскую области, сообщают о победе, подтягивают ресурсы и готовят дальнейшее наступление", – говорит он.

По словам специалиста, направления потенциальных наступлений при таком сценарии трудно спрогнозировать. Все будет зависеть от обстановки на фронте и поставленных рашистами задач.

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Захватчики уже смирились, что не могут атаковать Украину со всех сторон и быстро победить. Потому они перешли к последовательным ударам, подчеркивает полковник.

Как бы то ни было, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай утверждает, что из-за неудач российское командование даже отказалось от плана выйти на админграницы Луганской и Донецкой областей. Теперь они рассчитывают захватить только Северодонецк. Но и этот город хорошо защищен, а противник у него даже отступает.

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