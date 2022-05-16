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Горская община на Луганщине под плотным огнем: один погибший, много раненых

Из населенных пунктов пытаются эвакуировать местных жителей
Горская община на Луганщине под плотным огнем: один погибший, много раненых
Обстрелы не прекращаются ни на день. Иллюстративное фото / EPA / UPG

Горская община в Луганской области все выходные находилась под плотными обстрелами российской армии. Об этом сегодня сообщил глава ОВА Сергей Гайдай.

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"Орки ежедневно штурмуют села и городки Горской общины. Россияне пытаются прорваться в Тошковке, Екатериновке и Золотом. Вся община страдает от артиллерийских обстрелов. Массовые разрушения жилищного сектора, коммуникации отсутствуют", - поделился деталями глава ОВА.

За выходные от вражеских обстрелов погиб один человек, еще 11 получили ранения. Со слов Гайдая, вчера девять раненых удалось эвакуировать, сегодня также вывезли двоих пострадавших. Завтра эвакуация должна продолжиться.

Сергей Гайдай отметил, что бои на этой территории продолжаются, поэтому призвал местных жителей не покидать свои укрытия.

Напомним, что вчера из артиллерии и систем залпового огня россияне атаковали Лисичанск, Приволье, Новодружеск, Рубежное, Воеводовку, Белогоровку.

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