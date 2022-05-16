Луганщина: Врубовка отходит от авианалета - ОВА

Россияне ежедневно открывают огонь по населенному пункту.

Населенный пункт Врубовка Луганской области отходит от вражеской авианалета. Эвакуация за гранью возможностей продолжается. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Врубовку ежедневно обстреливают российские боевики. Однако удалось привезти гуманитарную помощь.

Гайдай отмечает, что в деревне Попаснянской громады очень много разрушений.

Мирные жители постоянно на себе испытывают вражеские артиллерийские обстрелы и удары авиацией.

Ранее мы писали, что россияне отказались от выхода на географические границы Донеччины и Луганщины. По словам Гайдая, теперь цель врага - захват Северодонецка.