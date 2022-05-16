Почта
 

Луганщина: Врубовка отходит от авианалета - ОВА

Россияне ежедневно открывают огонь по населенному пункту.
Луганщина: Врубовка отходит от авианалета - ОВА
В деревню завезли гуманитарную помощь. / t.me/luhanskaVTSA

Населенный пункт Врубовка Луганской области отходит от вражеской авианалета. Эвакуация за гранью возможностей продолжается. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. 

Врубовку ежедневно обстреливают российские боевики. Однако удалось привезти гуманитарную помощь. 

Гайдай отмечает, что в деревне Попаснянской громады очень много разрушений.

Мирные жители постоянно на себе испытывают вражеские артиллерийские обстрелы и удары авиацией.

Ранее мы писали, что россияне отказались от выхода на географические границы Донеччины и Луганщины. По словам Гайдая, теперь цель врага - захват Северодонецка.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри news.bigmir.net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK