В бою с оккупантами погиб командир роты батальона Кастуся Калиновского
В бою с российскими оккупантами погиб командир роты белорусского батальона Кастуся Калиновского Павел "Волат". Об этом сообщает пресс-служба батальона.
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В публикации сообщается, что командира батальона пытались доставить в больницу в критическом состоянии, но не успели.
"Сегодня наш батальон понес огромные потери. В ходе операции по освобождению украинского села от российской оккупации был смертельно ранен командир роты, военнослужащий нашего батальона Павел "Волат". Его пытались доставить в больницу в критическом состоянии, но не успели", - говорится в сообщении.
Ранее Зеленский объявил главную цель предстоящей недели. На следующей неделе правительство будет продолжать работать над ужесточением санкций против РФ.