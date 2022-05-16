В бою с оккупантами погиб командир роты батальона Кастуся Калиновского

Командира батальона пытались доставить в больницу в критическом состоянии, но не успели.

В бою с российскими оккупантами погиб командир роты белорусского батальона Кастуся Калиновского Павел "Волат". Об этом сообщает пресс-служба батальона.

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В публикации сообщается, что командира батальона пытались доставить в больницу в критическом состоянии, но не успели.

"Сегодня наш батальон понес огромные потери. В ходе операции по освобождению украинского села от российской оккупации был смертельно ранен командир роты, военнослужащий нашего батальона Павел "Волат". Его пытались доставить в больницу в критическом состоянии, но не успели", - говорится в сообщении.

Ранее Зеленский объявил главную цель предстоящей недели. На следующей неделе правительство будет продолжать работать над ужесточением санкций против РФ.