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На Львовщине главврач "помогал" мужчинам уклоняться от военной службы

СБУ задержала главврача за поддельные справки для мужчин призывного возраста
На Львовщине главврач "помогал" мужчинам уклоняться от военной службы
Врач подделывал справки для мужчин призывного возсраста / facebook.com/ssu.lviv

Главного врача одного из медучреждений Львовской области поймали за изготовление ложных документов о непригодности для военной службы. Об этом сегодня сообщили в Управлении СБУ во Львовской области.

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"Пользуясь своим служебным положением, медик организовал "прибыльный бизнес". Злоумышленник изготавливао справки, удостоверяющие, что мужчины не могут подлежать призыву в военное время в связи с непригодностью к военной службе", - поделились в СБУ.

"Услуги" доктора одной из коммунальных больниц Львовщины стоили $1000 долларов. Правоохранители задержали его при получении средств. По состоянию на сегодняшний день медик уволен с должности главврача.

Отметим, что в связи с военным положением в Украине мужчины призывного возвраста не могут покинуть территорию страны, кроме некоторых исключений. В связи с этим участились случаи незаконных попыток пересечь границу. Так, недавно 20-летний парень решил прикинуться пенсионером, чтобы уехать из Украины.

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