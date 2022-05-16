На Львовщине главврач "помогал" мужчинам уклоняться от военной службы

СБУ задержала главврача за поддельные справки для мужчин призывного возраста

Главного врача одного из медучреждений Львовской области поймали за изготовление ложных документов о непригодности для военной службы. Об этом сегодня сообщили в Управлении СБУ во Львовской области.

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"Пользуясь своим служебным положением, медик организовал "прибыльный бизнес". Злоумышленник изготавливао справки, удостоверяющие, что мужчины не могут подлежать призыву в военное время в связи с непригодностью к военной службе", - поделились в СБУ.

"Услуги" доктора одной из коммунальных больниц Львовщины стоили $1000 долларов. Правоохранители задержали его при получении средств. По состоянию на сегодняшний день медик уволен с должности главврача.

Отметим, что в связи с военным положением в Украине мужчины призывного возвраста не могут покинуть территорию страны, кроме некоторых исключений. В связи с этим участились случаи незаконных попыток пересечь границу. Так, недавно 20-летний парень решил прикинуться пенсионером, чтобы уехать из Украины.

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