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В Днепре заблокировали работу завода за сотрудничество с РФ

Об этом сообщила пресс-служба ГУ СБ Украины в Днепропетровской области.
 |  Автор: Виталий Кулак
В Днепре заблокировали работу завода за сотрудничество с РФ
Фото с места обыска / facebook.com/ssu.dnipro

СБУ заблокировала работу подсанкционного завода в Днепре, который планировал возобновить поставки для российского ВПК. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба ГУ СБ Украины в Днепропетровской области.

Этот завод производил комплектующие к самолетам, ракетным системам, товары двойного назначения. По данным следствия, продукцию переправляли в Россию. Там она использовалась на военных заводах и  других предприятиях ВПК.

Учредителем этого завода является российская корпорация, специализирующаяся на производстве и модернизации оружия и военной техники. Поэтому его в 2021 году включили в санкционный список СНБО.

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Для того, чтобы обойти санкции, российская сторона хотела переписать завод на украинское юридическое лицо и продолжать работу в ущерб государственной безопасности Украины.

Напомним, ранее стало известно, что СБУ предотвратила теракт в Запорожье и задержала исполнителя.

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Фото с места обыска / facebook.com/ssu.dnipro
Фото с места обыска / facebook.com/ssu.dnipro

Фото с места обыска / facebook.com/ssu.dnipro
Фото с места обыска / facebook.com/ssu.dnipro

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