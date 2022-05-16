В Днепре заблокировали работу завода за сотрудничество с РФ
СБУ заблокировала работу подсанкционного завода в Днепре, который планировал возобновить поставки для российского ВПК. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба ГУ СБ Украины в Днепропетровской области.
Этот завод производил комплектующие к самолетам, ракетным системам, товары двойного назначения. По данным следствия, продукцию переправляли в Россию. Там она использовалась на военных заводах и других предприятиях ВПК.
Учредителем этого завода является российская корпорация, специализирующаяся на производстве и модернизации оружия и военной техники. Поэтому его в 2021 году включили в санкционный список СНБО.
Читайте также: За голову херсонского предателя обещают 500 тысяч
Для того, чтобы обойти санкции, российская сторона хотела переписать завод на украинское юридическое лицо и продолжать работу в ущерб государственной безопасности Украины.
Напомним, ранее стало известно, что СБУ предотвратила теракт в Запорожье и задержала исполнителя.
Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.