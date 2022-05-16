Оккупанты обстреляли село на Николаевщине: погибли два мирных жителя
Враг продолжает обстрел Николаевщины. Вчера в результате российских обстрелов cела Пришиб погибли два мирных жителя. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.
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"По данным следствия, 15 мая 2022 года российские военные произвели артиллерийские обстрелы сел Пришиб и Веселое, Березнеговатское объединенное территориальное общество. В результате обстрелов в селе Пришиб два гражданских человека погибли, в селе Веселое — еще двое получили ранения", — сообщили в ведомстве.
В прокуратуре отметили, что в данном районе нет военных объектов. Тем не менее, российские войска продолжают обстреливать мирных жителей области. По данному факту уже начато досудебное расследование.
Напомним, что сегодня были нанесены ракетные удары и удары с реактивной системы залпового огня по жилым кварталам Николаева. Возник пожар крыши магазина и автомобиля Daewoo Lanos припаркованного во дворе.
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