Новый обстрел Северодонецка: не менее 10 погибших

Снаряды попали почти в каждый корпус больницы. Было попадание также в научно-производственное предприятие, обстреляли многоэтажки в разных районах города.

Российские войска в очередной раз обстреляли Северодонецк Луганской области. В понедельник, 16 мая, под вражеский удар снова попала больница, вследствие обстрела погибли не менее 10 человек. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Рашисты не останавливаясь бьют по Северодонецку. Повреждены дома, снова обстреляли больницу. Не менее 10 погибших", - написал Гайдай.

Снаряды попали почти в каждый корпус больницы. Было попадание также в научно-производственное предприятие, обстреляли многоэтажки в разных районах города.

Гайдай подчеркивает, что проверить местность невозможно из-за постоянных обстрелов и просит оставшихся в городе жителей не выходить из укрытий.

Напомним, глава ОВА уже сообщал о "сплошном ужасе" в Северодонецке.

