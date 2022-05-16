Кулеба исключил возможность уступок России для прекращения огня

Министр иностранных дел заявил, что Украина стремится полностью восстановить свою территориальную целостность. Включительно с оккупированными территориями Донбасса и аннексированного Крыма.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба исключил уступки России по Донбассу и Крыму для прекращения огня, и заявил, что Европейский союз столкнется с "моральным крахом", если не одобрит кандидатуру Украины на членство к июню. Об этом украинский дипломат сообщил в интервью Bloomberg Television.

По словам Кулебы, Украина стремится полностью восстановить территориальную целостность. Это будет включать районы восточного Донбасса, оккупированные Россией еще до вторжения, а также Крымский полуостров, захваченный РФ в 2014 году.

"Мы хотим, чтобы все, что принадлежит нам, было нашим. Искать способы сохранить лицо Путина - просто неверный подход. Пусть Путин сам найдет способ сохранить лицо", - сказал министр.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Владимир Путин уже не сможет сохранить лицо, но ему следует подумать о том, чтобы сохранить свою страну.

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