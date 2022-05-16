В Мариуполе погибли не менее 25 тысяч жителей

Точное количество невозможно подсчитать из-за действий оккупантов и постоянных обстрелов города.

С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ в Мариуполе погибло не менее 25 тысяч мирных жителей. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Вене на открытии Второй дополнительной встречи по вопросам человеческого измерения Бюро демократических институтов и прав человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

"В Мариуполе, который Россия непрерывно бомбит сверхтяжелыми бомбами, термобарическими и фосфорными снарядами, уже погибло по меньшей мере 25 тысяч мирных жителей", - сказала Денисова.

Также уполномоченная ВР подчеркнула, что еще одним оружием, которое Россия использует против Украины, являются половые преступления: российские солдаты насилуют женщин и девушек, чтобы они не хотели и не смогли иметь детей.

Напомним, ранее Людмила Денисова сообщала, что детей-сирот вывозят из Донецкой и Луганской областей и хотят дать им российское гражданство. В будущем, по мнению оккупационных властей, это упростит их возможность усыновления в РФ. Так в Россию уже вывезли более двух тысяч детей.

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